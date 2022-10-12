Тегеран, , 08:49 — REGNUM 11 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с главой Парламентской группы дружбы Армении озвучил позицию Исламской Республики по мирному урегулированию армяно-азербайджанских споров и оппозицию Тегерана изменению границы или геополитического статуса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Амир Абдоллахиан упомянул о хороших и все еще расширяющихся двусторонних отношениях и заявил, что роль, которую играют парламентские группы дружбы в расширении двусторонних отношений, чрезвычайно важна.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что облегчение транспортировки и транзита за счет снижения издержек для иранских компаний, участвующих в реализации экономических и инфраструктурных проектов Армении, также имеет существенное значение.

Амир Абдоллахиан сослался на основополагающую дипломатию Ирана, заключающуюся в уважении национального суверенитета и территориальной целостности каждой страны, призывая к мирному разрешению споров между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.