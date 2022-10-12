Тегеран, 12 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. 11 октября старший заместитель председателя Торгово-промышленной палаты КиргизииРоман Касимов заявил, что объем торговли с Исламской Республикой Иран, как ожидается, увеличится в 2,5 раза и превысит 200 миллионов долларов в год. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на Кыргызско-иранском бизнес-форуме, Касимов подчеркнул, что обе страны планируют увеличить товарооборот в 2,5 раза до 200 миллионов долларов. Он также отметил, что обе стороны в настоящий момент изучают вопрос о регистрации доверенных партнеров.

Посол Исламской Республики Иран в БишкекеСаид Харрази, в свою очередь, отметил, что возможности двух государств позволяют увеличить объем существующих торговых сделок.

Он подчеркнул, что иранские официальные лица постоянно указывают на то, что развитие торгово-экономических отношений в региональном разрезе имеет важное значение.