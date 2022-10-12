Надеждинский район, Приморский край, , 07:31 — REGNUM В Приморье продолжается расследование уголовного дела по фактам халатности при выделении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

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В администрации Надеждинского муниципального района прошли обыски — изъяты документы, необходимые для расследования. Проводятся допросы чиновников и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи призывают жителей, получивших необоснованный отказ в получении на территории Надеждинского муниципального района земельного участка в рамках госпрограммы «Дальневосточный гектар», обратиться в следственное управление Следственного комитета РФ по Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах за пять лет работы федеральной программы «Дальневосточный гектар» было заключено 10 542 договора на предоставление земельных участков.