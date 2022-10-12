Тегеран, , 08:26 — REGNUM 11 октября иранский законодатель заявил, что министерство разведки Ирана проинформировало членов парламента об участии антиреволюционных группировок в проекте дестабилизации Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Аболфазл Амуэй, представитель парламентской фракции Исламской революции, заявил, что высокопоставленный сотрудник министерства разведки проинформировал законодателей о недавних беспорядках в Иране и получил их комментарии.

«Согласно обсуждениям, проведенным на этой сессии, недавние события имели социальную подоплеку и были затронуты врагами революции в рамках когнитивной войны с целью дестабилизации Ирана», — отметил он.

Представленные на заседании отчеты показали, что в протестах приняли участие различные антиреволюционные группы.

В связи с этим законодатели, по словам Амуэй, призвали к решительным мерам в отношении элементов, связанных с террористическими и экстремистскими группами, которые намерены дестабилизировать иранское общество.