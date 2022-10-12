Вильнюс, , 07:25 — REGNUM Семьи с детьми в Литве должны получать продуктовые карточки на фоне небывалого роста цен на продовольствие в стране, заявила советник литовского президента Ирена Сегаловичене в эфире радио Ziniu.

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Она отметила, каждому ребенку необходимо ежемесячно предоставлять карточку, эквивалентную небольшой сумме средств, чтобы помогать семьям. По словам Сегаловичене, инфляция в сфере продовольствия в республике превысила 30%, что является самым большим показателем в ЕС.

Советник считает, что с такой ситуацией необходимо бороться, и нужно испробовать разные методы «со стороны как спроса, так предложения», чтобы Литва «избавилась от «почетных» первых мест».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября литовский президент Гитанас Науседа заявил, что правительству Литве необходимо разрешить брать кредиты в размере до 3% от внутреннего валового продукта (ВВП) «на оборонные расходы».

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