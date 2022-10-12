Вильнюс, 12 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Семьи с детьми в Литве должны получать продуктовые карточки на фоне небывалого роста цен на продовольствие в стране, заявила советник литовского президента Ирена Сегаловичене в эфире радио Ziniu.

Талоны

Она отметила, что каждому ребенку необходимо ежемесячно предоставлять карточку, эквивалентную небольшой сумме средств, чтобы помогать семьям. По словам Сегаловичене, инфляция в сфере продовольствия в республике превысила 30%, что является самым большим показателем в ЕС.

Советник считает, что с такой ситуацией необходимо бороться и нужно испробовать разные методы «со стороны как спроса, так и предложения», чтобы Литва «избавилась от «почетных» первых мест».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября литовский президент Гитанас Науседа заявил, что правительству Литвы необходимо разрешить брать кредиты в размере до 3% от внутреннего валового продукта (ВВП) «на оборонные расходы».