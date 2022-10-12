Тегеран, 12 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 11 октября посол Японии в Иране заявил, что у двух стран много общих культурных ценностей и несколько совместных культурных проектов, которые необходимо реализовать в целях укрепления двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В интервью агентству IRNA посол ЯпонииАйкава Кадзутоси заявил, что в Иране существует культурный феномен под названием «таароф», то есть комплимент, который имеет эквивалентную культуру в Японии, согласно которой люди проявляют смирение при общении друг с другом.

«Иранцы также известны своим гостеприимством», — сказал Кадзутоси, отметив, что это также относится и к японцам, которые тепло приветствуют иностранцев, когда те приезжают в Японию.

Посол подчеркнул важность проведения совместных культурных мероприятий между иранским и японским народами, упомянув совместные выставки живописи и кинематографические постановки.

Он также напомнил, что знаменитый иранский режиссерАббас Киаростами продюсировал один из своих фильмов в Японии в сотрудничестве с японской группой.