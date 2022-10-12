Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском утром 12 октября в очередной раз поступило анонимное сообщение о минировании школ. Все 35 учебных заведений были эвакуированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Rafael Mizrahi Бомба

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Звонок о возможном теракте поступил в ЕДДС в 08:07 по местному времени. После проверки всех зданий учебный процесс был возобновлён.

Ученики 1-4 классов 12 октября на Камчатке не учились из-за погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, поступила информация о минировании школы №5 в Якутске. Дети и персонал эвакуированы из здания, занятия отменены.