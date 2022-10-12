Луанда, , 07:21 — REGNUM Ангола не исключает отправки на орбиту своего первого космонавта при помощи России. Об этом рассказал глава ангольского министерства связи Мариу Оливейра.

Флаг Анголы

«Да, это возможно, в Анголе большое количество молодёжи, которая получает образование в данной сфере», — цитирует его РИА Новости.

При этом детали возможного полета на орбиту первого космонавта Анголы не приводилось. Также не назывались и конкретные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция объявила об окончании отбора двух кандидатов в астронавты, один из которых отправится на Международную космическую станцию. Предполагается, что на МКС турецкий астронавт отправится на корабле Crew Dragon.