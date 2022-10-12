Канберра, , 07:14 — REGNUM Численность популяции пингвинов Адели на восточном берегу Антарктиды значительно снизилась за прошедшие десять лет. К такому выводу пришла группа ученых из подразделения австралийской Антарктики при управлении по борьбе с климатическими изменениями Австралии, сообщает пресс-служба ведомства.

Пингвин Адели Gregory «Slobirdr» Smith

Уточняется, что для проведения исследования специалисты обследовали около 52 островов вдоль 100 километров побережья Антарктиды. Они смогли насчитать около ста тысяч гнезд пингвинов Адели в этих местах. При этом еще десять лет назад количество гнезд насчитывало 176 622. В связи с этим ученые предполагают, что популяция пингвинов Адели сократилась на 43%.

«Мы думаем, что это сокращение популяции было первоначально вызвано пятью годами обширного таяния морского льда, прилегающего к колонии в середине 2000-х годов, что затруднило доступ к местам кормления взрослых особей и практически помешало выживанию птенцов», — отмечают исследователи.

При этом ученые отмечают, что наибольшие проблемы с выживанием начались у относительно небольших колоний птиц. Исследователи не исключают, что популяция пингвинов Адели продолжит сокращаться. Однако пока выводов на долгосрочную перспективу не делается — ученые отметили, что для этого нужны годы дальнейших исследований.