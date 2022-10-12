Канберра, 12 октября 2022, 07:14 — REGNUM Численность популяции пингвинов Адели на восточном берегу Антарктиды значительно снизилась за прошедшие десять лет. К такому выводу пришла группа ученых из подразделения австралийской Антарктики при управлении по борьбе с климатическими изменениями Австралии, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что для проведения исследования специалисты обследовали около 52 островов вдоль 100 километров побережья Антарктиды. Они смогли насчитать около ста тысяч гнезд пингвинов Адели в этих местах. При этом еще десять лет назад количество гнезд насчитывало 176 622. В связи с этим ученые предполагают, что популяция пингвинов Адели сократилась на 43%.
«Мы думаем, что это сокращение популяции было первоначально вызвано пятью годами обширного таяния морского льда, прилегающего к колонии в середине 2000-х годов, что затруднило доступ к местам кормления взрослых особей и практически помешало выживанию птенцов», — отмечают исследователи.
При этом ученые отмечают, что наибольшие проблемы с выживанием начались у относительно небольших колоний птиц. Исследователи не исключают, что популяция пингвинов Адели продолжит сокращаться. Однако пока выводов на долгосрочную перспективу не делается — ученые отметили, что для этого нужны годы дальнейших исследований.