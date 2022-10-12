Шебалинский район, Алтай, 12 октября 2022, 07:08 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор по делу о смерти четырёхлетнего ребёнка в результате ДТП. Авария произошла вечером 22 мая 2022 года в селе Ильинка Шебалинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, компания молодых людей отмечала день рождения родственника, после чего решила покататься на автомобиле Toyota Carina. Один из пассажиров взял с собой малолетнего брата, усадив к себе на колени.
За рулём находилась пьяная 20-летняя девушка, не имевшая водительских прав. Во время обгона она не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего машина опрокинулась.
«В результате дорожно-транспортного происшествия через лобовое стекло вылетел 4-летний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, сидящего на переднем пассажирском сиденье. От полученных телесных повреждений малолетний ребенок скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.
Водитель и остальные пассажиры пострадали незначительно. По итогам слушаний суд признал девушку виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.
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