Шебалинский район, Алтай, 12 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен приговор по делу о смерти четырёхлетнего ребёнка в результате ДТП. Авария произошла вечером 22 мая 2022 года в селе Ильинка Шебалинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай ДТП на Алтае

По данным следствия, компания молодых людей отмечала день рождения родственника, после чего решила покататься на автомобиле Toyota Carina. Один из пассажиров взял с собой малолетнего брата, усадив к себе на колени.

За рулём находилась пьяная 20-летняя девушка, не имевшая водительских прав. Во время обгона она не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего машина опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия через лобовое стекло вылетел 4-летний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, сидящего на переднем пассажирском сиденье. От полученных телесных повреждений малолетний ребенок скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Водитель и остальные пассажиры пострадали незначительно. По итогам слушаний суд признал девушку виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.