Петропавловск-Камчатский, , 07:07 — REGNUM В Камчатском крае объёмы строительства в последние годы возросли в 2,5 раза, аналогично увеличился спрос на строительные материалы, в связи с чем необходимо освоить неиспользуемые карьеры для наращивания объёмов производства местных материалов. О поручении губернатора Камчатки Владимира Солодова начать работу в этом направлении сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Владимира Солодова «Что касается местных инертных материалов, то отмечается снижение темпов роста цен относительно начала года, но объём производимых инертных материалов недостаточен, в связи с чем цена по-прежнему высока. Сейчас необходимо обследовать незадействованные карьеры и осваивать их».

По словам губернатора, в настоящее время наблюдается удешевление некоторых строительных материалов, вызванное снижением производителями, расположенными за пределами Камчатки, отпускной цены. Солодов подчеркнул, что в регионе необходимо продолжать мониторинг цен на стройматериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень поручений, которые подписал президент России Владимир Путин по итогам совещания в сентябре по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, вошли строительство современного полигона ТКО и очистных станций.

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