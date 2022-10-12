Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Камчатском крае объёмы строительства в последние годы возросли в 2,5 раза, аналогично увеличился спрос на строительные материалы, в связи с чем необходимо освоить неиспользуемые карьеры для наращивания объёмов производства местных материалов. О поручении губернатора Камчатки Владимира Солодова начать работу в этом направлении сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Владимир Солодов «Что касается местных инертных материалов, то отмечается снижение темпов роста цен относительно начала года, но объём производимых инертных материалов недостаточен, в связи с чем цена по-прежнему высока. Сейчас необходимо обследовать незадействованные карьеры и осваивать их».

По словам губернатора, в настоящее время наблюдается удешевление некоторых строительных материалов, вызванное снижением производителями, расположенными за пределами Камчатки, отпускной цены. Солодов подчеркнул, что в регионе необходимо продолжать мониторинг цен на стройматериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень поручений, которые подписал президент России Владимир Путин по итогам совещания в сентябре по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, вошли строительство современного полигона ТКО и очистных станций.