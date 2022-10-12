Лима, , 07:06 — REGNUM Шесть конгрессменов, в отношении которых ведется расследование о коррупции вокруг президента Перу Педро Кастильо, — это Элвис Вергара, представитель законодательного органа от партии «Народное действие», и его коллеги Илич Лопес, Дарвин Эспиноза, Хорхе Флорес, Хуан Карлос Мори и Рауль Доротео. Об этом пишет агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Этих парламентариев местные СМИ и политическая оппозиция окрестили «Los Niños» («Дети») после заявления, сделанного в феврале 2022 года в прокуратуру предпринимательницей Карелим Лопес, которая утверждала, что они координируют с Кастильо незаконную деятельность в органах исполнительной власти.

«В отношении этих законодателей также ведется расследование в связи с тем, что они якобы назначили нужных чиновников в органы исполнительной власти в обмен на поддержку правительства своими голосами», — сообщили в генпрокуратуре страны.