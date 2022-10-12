Село Черниговка, Приморский край, 12 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Черниговском районе обнаружено тело 15-летней девочки, проводится проверка, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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«Предварительно выяснилось, что вечером 11 октября девочка ушла из Центра содействия семейному устройству в селе Черниговка. Около 10 часов 30 минут 12 октября её тело было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве. Рассматривается версия о возможном самоубийстве», — пояснили следователи.

На место происшествия выехал прокурор Черниговского района Денис Садохин. Проводится необходимый комплекс оперативно-следственных мероприятий. С воспитанниками Центра детьми работают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, под Ухтой обнаружена мертвой 14-летняя школьница.