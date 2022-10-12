Париж, 12 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Европейские страны, призывающие киевских нацистов атаковать Крым, совсем оторвались от реальности, заявил журналист Рено Жирар на страницах французской газеты Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Европейские государства, призывающие [бандеровцев] вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — заявил он.

Жирар подчеркнул, что любые попытки киевского режима захватить Крым встретят сильное сопротивление и обернутся провалом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев потребовал от США ракет ATACMS, способных поражать цели на дистанции до 300 километров. Предполагается, что киевские террористы намерены их использовать для нанесения ударов по территории России.