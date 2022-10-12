Москва, 12 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Последствия ударов российским высокоточным оружием по энергообъектам на территории б. УССР могут стать фатальными для энергосистемы страны. Об этом 12 октября рассказал специалист в электроэнергетике, работавший в крупной энергокомпании киевского режима на правах анонимности в беседе с РИА Новости.

Цитата из видео: В центре Киева произошла серия взрывов Ракетный удар. Киев. 10.10.22

После ударов по энергообъектам под контролем Киева остались 2/3 генерирующих мощностей или 32 ГВт, около 34 находятся под контролем России. Часть мощностей под контролем Киева получила повреждения, эксперт утверждает, что повреждены 15 ГВт ТЭЦ и ТЭС. В рабочем состоянии осталась 1/3 потенциала б. УССР, из существовавшего на момент до спецоперации.

«Наиболее критическим можно считать повреждения машинных залов с турбинами/котлами. Это означает, что на станции предстоит сложная, долгая работа по ремонтам и восстановлению, которая может очень сильно повлиять на работу энергосистемы в целом, если такие критические повреждения носят единовременный массовый характер на большинстве крупных станций. В этом случае последствия для энергосистемы могут быть фатальными», — указал специалист.

Восстановление крупных силовых станций зависит от логистики и скорости производства. Если нужное для восстановления оборудование есть в наличии на складах, то речь идёт об одном-двух месяцах на восстановление.

О степени разрушения ТЭЦ в Киеве судить сложно. В зависимости от их масштаба, отопительный сезон в городе может быть либо восстановлен в течение нескольких дней, либо его вообще будет невозможно восстановить вплоть до конца отопительного сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению члена Совета Федерации РФ от Сахалина Андрея Хапочкина, высокоточные ракетные удары по инфраструктуре на территории бывш. УССР являются не русской местью, а закономерным ответом на действия этого недогосударства на преступления против человечества.