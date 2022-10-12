Рим, 12 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Власти Эфиопии задержали главаря банды, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов из Африки в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в итальянском министерстве юстиции.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Отмечается, что задержанный, 35-летний житель Эритреи Темесген Гебру Гебремедин, уже экстрагирован в Италию, где предстанет перед судом. Следствие считает его «ключевым членом крупной международной преступной группы».

Преступника поймали в аэропорту эфиопской столицы Аддис-Абебы, откуда он собирался вылететь в Австралию, где действуют другие члены группировки. Ордер на арест Гебремедина и еще нескольких человек был выдан в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал руководство Евросоюза ограничить нелегальную миграцию в ЕС.