Красноярск, , 07:03 — REGNUM «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства» вернули банкротный иск, адресованный застройщику проблемного жилого объекта в Емельяново — ООО «Современные технологии строительства». Арбитраж Красноярского края прекратил соответствующее производство после того как в срок не были устранены недочёты иска, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Истец не только в срок не устранил замечания суда, но и не заявил ходатайства об отложении дела и не запросил дополнительное время на устранение. Дело в итоге прекратили, но это не лишает фонд права обратиться с претензиями к застройщику повторно.

Напомним, иск был подан в августе 2022 года. Компания-ответчик работает в своём сегменте с 2017 года. Её собственниками являются Константин Шмидт с долей 75% и Александр Лукошко — 25%. По открытым данным, ООО — застройщик дома на улице Посадской, 21 в пгт Емельяново, по которому был нарушен срок завершения работ.