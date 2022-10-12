Якутск, , 06:58 — REGNUM Вопросы по теме частичной мобилизации за время работы горячей линии на эту тему задали специалистам более 13 тысяч жителей Якутии. Звонки поступают на единый номер 122, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре управления Якутией.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

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В колл-центре не только отвечают на вопросы мобилизованных и их родственников, но и предпринимают действия для оказания поддержки семьям. Людям могут помочь в заготовке дров, уходе за домашними животными, транспортных перевозках, заботе о пожилых родственниках.

«Мы выслушаем каждую просьбу и постараемся помочь по любым вопросам в каждом населенном пункте республики. Сейчас семьям мобилизованных как никогда нужна посильная поддержка. Мужья и отцы на службе должны быть спокойны за свои семьи и наш штаб всячески поможет их родным» — отметил руководитель республиканского штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллан Винокуров.

Как сообщало ИА REGNUM, обращения от жителей Якутии также продолжает принимать координационный центр по вопросам призыва для участия в спецоперации в защиту Донбасса. За время его работы за помощью к военным юристам обратились 350 человек.