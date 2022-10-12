Якутск, 12 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Вопросы по теме частичной мобилизации за время работы горячей линии на эту тему задали специалистам более 13 тысяч жителей Якутии. Звонки поступают на единый номер 122, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре управления Якутией.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

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В колл-центре не только отвечают на вопросы мобилизованных и их родственников, но и предпринимают действия для оказания поддержки семьям. Людям могут помочь в заготовке дров, уходе за домашними животными, транспортных перевозках, заботе о пожилых родственниках.

«Мы выслушаем каждую просьбу и постараемся помочь по любым вопросам в каждом населенном пункте республики. Сейчас семьям мобилизованных как никогда нужна посильная поддержка. Мужья и отцы на службе должны быть спокойны за свои семьи и наш штаб всячески поможет их родным» — отметил руководитель республиканского штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллан Винокуров.

Как сообщало ИА REGNUM, обращения от жителей Якутии также продолжает принимать координационный центр по вопросам призыва для участия в спецоперации в защиту Донбасса. За время его работы за помощью к военным юристам обратились 350 человек.