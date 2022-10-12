Лима, 12 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Прокуратура Перу провела обыски в офисах и резиденциях шести конгрессменов от центристской партии «Народное действие», а также в доме сестры президента Педро Кастильо в рамках расследования существования предполагаемой преступной организации в исполнительной власти. Об этом пишет агентство EFE.

Gob.pe Педро Кастильо

Прокуратура сообщила в своих социальных сетях, что целью рейда, в котором участвуют группы прокуроров вместе с агентами Национальной полиции, является «сбор информации о предполагаемом участии этих конгрессменов» в работе на ряд китайских и перуанских компаний.

Сам Кастильо сообщил в своём аккаунте в Twitter, что прокуратура также обыскала дом его сестры и что там находится его мать.

«Этот оскорбительный поступок сказался на ее здоровье. Я считаю Генеральную прокуратуру ответственной за здоровье моей матери», — написал Кастильо.

Вмешательство властей, которое привело к большому числу полицейских, было проведено в офисах и домах законодателей в Лиме и в таких городах, как Ика, Уанкайо, Чимботе, Пуно и Лорето.