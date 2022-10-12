Нью-Йорк, США, 12 октября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Чили и Коста-Рика были избраны новыми членами Совета ООН по правам человека, опередив Венесуэлу, которая соперничала с ними за одно из двух вакантных мест для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Чилийская кандидатура получила 144 голоса, костариканская — 134, а венесуэльская — 88. Всего в ООН избрали в общей сложности 14 новых членов на период 2023–2025 годов.

Венесуэла, которая в настоящее время пока входит в совет, была выставлена на переизбрание, но многочисленные правозащитные группы призывали голосовать против нее из-за «репрессий правительства Николаса Мадуро».

Директор отделения Human Rights Watch при ООН Луи Шарбонно приветствовал такой шаг Генассамблеи организации в отношении Венесуэлы и заявил, что «есть доказательства того, что Мадуро и другие высокопоставленные чиновники могут быть ответственны за преступления против человечности».

«Правительство, которому предъявлены подобные обвинения, не должно заседать в высшем органе ООН по правам человека», — заявил Шарбонно после голосования.

Чили и Коста-Рика войдут в состав Совета, состоящего из 47 членов, в январе 2023 года, присоединившись к другим латиноамериканским странам, таким как Аргентина, Боливия, Куба, Гондурас, Мексика и Парагвай.