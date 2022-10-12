Сургут, Югра, 12 октября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) с октября 2022 года открылся вытрезвитель. За 10 дней работы учреждение не приняло пока ни одного пациента, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на заместителя директора местного комплексного центра социального обслуживания населения Олега Сидоркина.

Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

Отмечается, что специализированное заведение рассчитано на 10 мест. Сюда доставляют нетрезвых граждан сотрудники полиции. В течение 24 часов пациентов приводят в порядок фельдшеры и психологи. Подчёркивается, что услуги вытрезвителя бесплатные.

Первый вытрезвитель в Югре открылся этим летом в Нижневартовске, второй — в Сургуте, готовится к открытию третий — в Ханты-Мансийске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют открыть пять вытрезвителей.