Южно-Сахалинск, , 06:44 — REGNUM Высокоточные ракетные удары по инфраструктуре на территории бывш. УССР не следует называть русской местью — это закономерный ответ на действия этого недогосударства на преступления против человечества, считает член Совета Федерации РФ от Сахалина Андрей Хапочкин.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сенатор задался вопросом пропорциональный ли это ответ на все действия киевского режима.

«Можно ли несколькими десятками ракетных ударов по промышленной инфраструктуре «компенсировать» почти девятилетние ежедневные смерти детей, мирных граждан, единственная «вина» которых — несогласие жить по нацистским законам, под началом неогитлера-Зеленского? У меня нет злорадства, нет радости, когда я вижу последствия наших ударов по городам на территории бывш. УССР, я не могу радоваться разрушениям объектов, большая часть которых была построена еще в советское время, советскими людьми, на советские деньги. Но я горд, спокоен и уверен в своей стране, в своей армии, в своём президенте. Пусть каждый знает: тот, кто посеял ветер — пожнёт бурю! Работайте, братья! Храни Вас, Господь!» — написал Хапочкин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные формирования киевского режима обстреляли посёлок Троицкое в ЛНР из американских РСЗО HIMARS.

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