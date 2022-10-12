Кемерово, 12 октября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Спецоперация и воссоединение с Россией освобождённых территорий важны не только для жителей Донбасса, но и для нашего самосознания. Такое мнение высказал рабочий из Кемерова Виктор Рыболов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Считаю, что каждый человек должен определиться в данный момент, на чьей он стороне, — подчеркнул Рыболов. — Только сейчас мы поняли, кто мы такие на самом деле, что мы — россияне. Я всегда считал, что территории, которые к нам присоединяются сейчас — это исконно русские территории, мы всегда должны были их поддерживать. Я очень рад, что они в конце концов пришли к нам, как раньше пришёл Крым».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в городе Запорожье, находящемся под контролем террористического киевского режима, 12 октября слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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