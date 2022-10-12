Москва, , 06:42 — REGNUM Главные правила по профилактике сальмонеллёза остаются прежними — необходимо мыть руки перед едой и после гигиенических процедур. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сальмонеллы skeeze

«Основные меры индивидуальной профилактики сальмонеллезной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом перед едой и после пользования туалетом», — говорится в сообщении.

Помимо этого, необходимо тщательно мыть под водой свежие овощи и фрукты перед их употреблением в пищу, а воду нужно пить только бутилированную или кипячёную.

Также мясо крупного рогатого скота и птицы, а также яйца и морепродукты, необходимо подвергать термообработке и не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа.