Москва, , 06:37 — REGNUM В России создали концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, призванного заменить ушедший из страны WorldSkills. Проект постановления уже опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

WorldSkills Brungildakarlovna

«Минпросвещения России с 2023 года предлагает новую концепцию развития Национального чемпионатного движения по профессиональному мастерству ‎для обучающихся по программам среднего профессионального образования, включая систему чемпионатов различных уровней на базе уже накопленного опыта ‎в системе среднего профессионального образования», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Итогом разработки должно стать появление национального первенства по профмастерству «Профессионалы» ‎в Санкт-Петербурге совместно с международным форумом «Российский промышленник», а также Национальный чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде. Помимо этого, в Хабаровске планируется провести чемпионат «Профессионального мастерства», для чего в регион уже перераспределены бюджетные ассигнования, ранее выделенные для проведения в регионе в 2023 году национального чемпионата «Молодые профессионалы».