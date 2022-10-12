Токио, , 06:36 — REGNUM На японском острове Хоккайдо из-за отсутствия боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS пришлось отменить совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты США. Об этом со ссылкой на японское оборонное ведомство 12 октября сообщает газета Nikkei.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Отмена стрельб из HIMARS, называемая изданием «беспрецедентным событием» за всю историю совместных учений, произошла по причине непредвиденных процедурных проблем, из-за которых боеприпасы вовремя не подвезли к месту манёвров на Хоккайдо.

В результате произошедшего военные ограничились использованием на учениях только принадлежащих японским подразделениям РСЗО MLRS, также производства США. Отмечается, что в ходе стрельб из этих систем было выпущено 24 реактивных снаряда.

В совместных учениях, которые с 1 по 14 октября проходят на военном полигоне Яусубэцу, расположенном на востоке Хоккайдо, задействовано около 3,5 тыс. военнослужащих Японии и США, конвертопланы MV-22 Osprey и другая военная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования киевского режима обстреляли посёлок Троицкое в ЛНР из американских РСЗО HIMARS.

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