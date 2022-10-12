Богданович, Свердловская область, , 07:17 — REGNUM Мэр Богдановича Свердловской области Павел Мартьянов сложил полномочия, сообщил журналистам первый заместитель аппарата губернатора региона Вадим Дубичев.

Отставка Bennett Meier

По словам чиновника, на внеочередном заседании гордума Богдановича приняла отставку Мартьянова. Исполнять обязанности мэра будет его бывший первый заместитель Олег Нейфельд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года экс-мэра осудили за злоупотребление полномочиями. Следствие установило, что он помог знакомому заключить договоры на проведение капитального ремонта объектов культуры без проведения конкурсной процедуры. Мартьянов пытался обжаловать приговор, однако областной суд оставил в силе штраф в 200 тыс. рублей.

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