Канберра, , 06:34 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 12 октября заявил телеканалу Channel 7 News, что австралийское правительство рассмотрит вопрос о проведении военной подготовки киевских боевиков.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что Канберра продолжит оказывать поддержку Киеву. Альбанезе также подчеркнул, что Австралия являемся для киевского режима «крупнейшим донором, не входящим в НАТО».

Премьер-министр не уточнил, где австрийские инструкторы собираются учить боевиков ВСУ — на территории бывш. УССР или за ее пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Киев получил от Австралии двадцать бронетранспортеров Bushmaster, а в июне четыре бронетранспортера M113AS4. Всего австралийская сторона обещала поставить киевскому режиму четырнадцать БТР модели M113AS4.