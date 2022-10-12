Канберра, 12 октября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 12 октября заявил телеканалу Channel 7 News, что австралийское правительство рассмотрит вопрос о проведении военной подготовки киевских боевиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что Канберра продолжит оказывать поддержку Киеву. Альбанезе также подчеркнул, что Австралия являемся для киевского режима «крупнейшим донором, не входящим в НАТО».

Премьер-министр не уточнил, где австрийские инструкторы собираются учить боевиков ВСУ — на территории бывш. УССР или за ее пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Киев получил от Австралии двадцать бронетранспортеров Bushmaster, а в июне четыре бронетранспортера M113AS4. Всего австралийская сторона обещала поставить киевскому режиму четырнадцать БТР модели M113AS4.