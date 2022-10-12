Москва, 12 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) в случае отправки своих так называемых наблюдателей на территорию б. УССР станут стороной конфликта, а «наблюдатели» — военными целями. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Уточняется, что страны G7 фактически уже принимают участие в конфликте на территории б. УССР, передавая киевскому режиму вооружение, разведданные, а также тренируя киевских боевиков. Однако если «Большая семёрка» прислушается к просьбе Владимира Зеленского и направит так называемых наблюдателей на границу с Белоруссией, то это окончательно закрепит за G7 статус стороны конфликта.

При этом «наблюдатели», которые будут размещены на границе территории б. УССР с Белоруссией, автоматически превратятся в законные военные цели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Чехии Ян Липавский предостерёг президента Белоруссии Александра Лукашенко от полноценного вступления в специальную военную операцию России на территории б. УССР.