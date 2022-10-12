Владивосток, 12 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Красноармейском районе, Ольгинском и Пограничном округах началась подача отопления в жилые дома. В остальных муниципалитетах Приморья отопительный сезон запустят исходя из погодных условий, сообщили в пресс-службе правительства края.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

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«В крае запущено 77 котельных — в Кировском, Красноармейском районах, Октябрьском, Ольгинском, Пограничном и Тернейском округах. По большей части сейчас они отапливают объекты соцкульбыта — тепло уже подано в 128 учреждений», — уточнили специалисты.

Основные работы по запуску тепла потребителям начнутся после 15 октября и завершатся к ноябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области все муниципальные образования приступили к отопительному сезону.