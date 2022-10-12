Акапулько, Мексика, , 06:30 — REGNUM Осадки, вызванные дождями от шторма «Джулия», повлекли за собой крупное наводнение в Акапулько и ряде других муниципалитетах мексиканского штата Герреро, в результате чего были отменены все учебные занятия в зонах бедствия, а также активизированы убежища. Об этом говорится в заявлении минобразования штата.

Ураган Nasa.gov

«Следуя рекомендации министерства гражданской защиты в связи с прохождением циклона «Джулия» и с целью защиты физической неприкосновенности учащихся и преподавательского состава, очные школьные мероприятия в среду 12 октября приостанавливаются на всех уровнях образования в муниципалитетах регионов Коста-Чика, Акапулько, Коста-Гранде и верхней части Сьерры», — говорится в тексте заявления.

Как отмечают мексиканские СМИ, потоками воды унесло мужчину на мотоцикле, женщину на тротуаре и «полдюжины студентов». Губернатор региона Эвелин Сальгадо отмечает, что ущерб пока незначительный, а вся информация о пострадавших и о погибших уточняется.

Местные власти также призвали граждан сохранять бдительность по причине продолжающихся ливней и при необходимости пользоваться убежищами.