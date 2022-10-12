Благовещенск, , 06:30 — REGNUM Работу учебных заведений для получения профессионального образования оценят в Амурской области. Соответствующее поручение дал глава региона Василий Орлов. Возможно, колледжи будут объединять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Торгово-экономический колледж Yarregion.ru

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Губернатора смутило то, что выпускники не во всех сферах устраиваются на работы по специальности после окончания ссузов. Кроме того, есть запрос на подготовку специалистов, которые заменят сотрудников, мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса.

«Проведем оценку эффективности учебных учреждений с точки зрения трудоустройства выпускников в профильные учреждения. Возможно, от каких-то колледжей придётся отказаться или объединить их. Нет смысла тратить государственные деньги на подготовку специалистов, которые не нужны нашей экономике», — отметил Василий Орлов.

Результатом работы учреждений профессионального образования должна быть не статистика, а подготовка востребованных специалистов, обратил внимание глава региона. Он считает необходимым сотрудничество колледжей с профильными предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в колледжах Москвы самыми востребованными направлениями являются ИТ-специальности — системы и программирование, графический дизайн, поварское дело и автомобильный сервис.