Москва, , 06:21 — REGNUM Во всех отраслях рынка труда в России существует дефицит ресурсов, поэтому гражданам всегда есть куда идти работать. Об этом заявил RT президент SuperJob Алексей Захаров.

Рынок труда Министерство труда и социальной защиты Калужской области

«Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия — это огромный рынок труда, и во всех отраслях он остаётся ресурсонедостаточным, сейчас огромное количество вакансий. Некорректно говорить, что какие-то специалисты особенно востребованы: мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», — сказал Захаров.

При этом он посоветовал начать заниматься тем, что хочется, поскольку в стране уже существовал повышенный интерес к сфере мобильных приложений, блокчейну и криптовалютам, однако «ещё никто не угадал, что будет востребовано через десять лет, чтобы отправить своего ребёнка учиться именно этому»: «Мой совет — всегда отправлять ребёнка учиться тому, что ему интересно. Там он в любом случае будет опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но душа к этому не лежит».