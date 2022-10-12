Владивосток, 12 октября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке в ДВФУ с 25 по 29 октября состоится Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства — первая Дальневосточная хоровая олимпиада. Планируется выступление 80-ти творческих коллективов со всей России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Николай Ярошенко. Хор. 1894

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«Хоровое искусство — это та культурная ниша, которая на данный момент остаётся ещё слабо представленной для широкой публики. Дальневосточная хоровая олимпиада станет новым музыкальным событием, которое сделает это направление ближе и понятнее для зрителей и привлечёт много поклонников», — считают специалисты министерства культуры и архивного дела Приморья.

Свое мастерство в 10 конкурсных номинациях представят более тысячи хористов со всей страны. В конкурсной и концертной программах Дальневосточной хоровой олимпиады примет участие один из лучших детских хоров России «Весна» детской музыкальной хоровой школы имени А. С. Пономарева (Москва). «Весна» — многократный победитель крупнейших международных конкурсов, считается эталоном хорового звучания.

Выступления исполнителей будут оценивать ведущие композиторы и дирижеры страны. Председатель жюри — профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, и. о. ректора Академии хорового искусства имени В. С. Попова Александр Соловьёв.

Коллективы примут участие в мастер-классах и творческих встречах, а гости и зрители фестиваля получат уникальную возможность в течение пяти дней посещать концерты лучших хоровых коллективов России.

Церемония открытия хоровой олимпиады состоится 25 октября в кампусе ДВФУ. 26 октября пройдёт концерт Народных хоров «Музыкальная традиция» в краевой филармонии и концерт Академических хоров на сцене Приморского Мариинского театра.

«Дружеский концерт» участников хоровой олимпиады запланирован 27 октября в ДВФУ. Церемония закрытия и награждения призеров фестиваля-конкурса хорового искусства состоится 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, большой концерт третьего Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые веками» прошёл в Государственном Кремлевском дворце 8 октября.