Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Планы президента США Джо Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном негативно повлияли на отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, заявил журналист Чак Девор в статье для Fox News.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Жалкие потуги Байдена возродить плохо продуманное ядерное соглашение с Ираном настроили Саудовскую Аравию против США, в результате чего ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день», — заявил колумнист.

Публицист отметил, что энергетическая политика администрации президента США заставила производителей энергоресурсов в стране бояться новых инвестиций в добычу ресурсов. При этом ограничения со стороны банков не дают возможность инвесторам вложить новые средства, для разработки новых скважин. Девор указывает, что провал Байдена в энергетической политике может стоить демократам проигрыша на выборах в Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за поддержку решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. При этом конкретное содержание ответных мер Вашингтона не приводилось.