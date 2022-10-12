Вашингтон, 12 октября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Планы президента США Джо Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном негативно повлияли на отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, заявил журналист Чак Девор в статье для Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Жалкие потуги Байдена возродить плохо продуманное ядерное соглашение с Ираном настроили Саудовскую Аравию против США, в результате чего ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день», — заявил колумнист.

Публицист отметил, что энергетическая политика администрации президента США заставила производителей энергоресурсов в стране бояться новых инвестиций в добычу ресурсов. При этом ограничения со стороны банков не дают возможности инвесторам вложить новые средства, для разработки новых скважин. Девор указывает, что провал Байдена в энергетической политике может стоить демократам проигрыша на выборах в Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за поддержку решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. При этом конкретное содержание ответных мер Вашингтона не приводилось.