Каракас, 12 октября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Атаку Киева на Крымский мост координировал Североатлантический альянс (НАТО). Такую уверенность выразил международный аналитик, эксперт по политическим коммуникациям, венесуэльский профессор Орландо Ромеро 11 октября в беседе с РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планирование диверсий

По мнению аналитика, террористическая атака произошла при участии НАТО, альянс координировал операцию, которая имела геотерриториальный и политический аспекты. Также эксперт указал и на медийный аспект данного акта агрессии.

«Эту агрессию, совершенную в глубине территории (России — ред.), замалчивают и поддерживают средства массовой информации», — пояснил аналитик, отметив реакцию на подрыв Крымского моста западных СМИ.

По словам Ромеро, помимо того, что у атаки были чисто практические цели — ведь Крымский мост является крупной транспортной артерией и имеет военное значение, — теракт одновременно был попыткой продемонстрировать «военную мощь» Киева.

При этом эксперт указал, что Россия ведёт себя в конфликте как сторона «дипломатичная, восприимчивая и нацеленная на мир». В этом её серьёзное отличие от Киева и его союзников, которые настроены исключительно на конфронтацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что план подрыва Крымского моста британская разведка запланировала ещё в апреле.