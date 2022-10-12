Вашингтон, 12 октября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден «очень гордится» своим сыном Хантером, которому грозят обвинения в сокрытии своей наркозависимости при покупке оружия. Об этом президент США заявил в интервью телеканалу CNN.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

Американский лидер отметил, что доверяет Хантеру. Байден утверждает, что его сын преодолел наркозависимость и «начал новую жизнь». По словам президента, сам он слышал, но ничего не знает про историю с покупкой оружия.

По информации CNN, обвинения могут быть предъявлены после ноябрьских выборов в Конгресс США. Окончательное решение по этому поводу должен вынести прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября проект «Вестник Валинора» объявил о переводе на русский язык американского фильма о Хантере Байдене «Мой сын Хантер».