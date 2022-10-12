Владивосток, 12 октября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Приморские спортсмены отправили грузовик с гуманитарной помощью для бойцов в воинскую часть 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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На акцию по сбору помощи активно откликнулись сотни приморских спортсменов, тренеров, руководители спортивных федераций и учреждений. Все желающие привозили медикаменты, одежду, технические средства. За неделю собрали несколько тонн.

Спортсмены погрузили в грузовик несколько генераторов, коробки с предметами первой необходимости, медикаменты, тёплые вещи.

«Здорово, что министерство спорта инициировало такую акцию — это хорошая историческая традиция, ведь ещё нашим дедам собирали посылки на фронт в Великую Отечественную войну, начиная от рукавиц и носков и заканчивая продуктами. Это нормально. Люди должны понимать, что это необходимо делать. Во-первых, если ребятам, которые там находятся, чего-то не хватает, это будет им нужно, и во-вторых, получить такие посылки от спортсменов ребятам, думаю, будет приятно», — сказал и. о. руководителя федерации кудо Дальневосточного федерального округа Вячеслав Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебный центр города Юрга (Кемеровская область) из Красноярска 11 октября отправят комплекты вещей для мобилизованных жителей края.