Токио, , 05:59 — REGNUM Курс японской иены по отношению к доллару США на бирже в Токио 12 декабря опустился до уровня более 146 иен за доллар, обновив минимум с августа 1998 года. Это следует из данных торговой площадки.

Йены

По состоянию на 09:15 по местному времени (03:15 мск) торги шли на уровне 146,18−146,60 иены за доллар США.

Крайне мягкая кредитно-денежная политика Банка Японии продолжает стимулировать продажи национальной валюты и её удешевление. Это удорожает импортные товары, включая энергоносители, но повышает прибыли ориентирующихся на внешние рынки крупных японских корпораций.

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