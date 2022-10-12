Владивосток, , 06:03 — REGNUM Команда Даубихинского городского казачьего общества из Приморского края с 10 по 14 октября участвует в Волгограде во Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Мероприятия организованы Минпросвещения РФ при содействии Всероссийского казачьего общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Казаки Приморья Департамент внутренней политики Приморья

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Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох» включает несколько испытаний. Конкурс «Полоса разведчика» подразумевает соревнования по военно-прикладным видам спорта. В командном соревновании «Казачий триатлон» юноши состязаются в беге, рубке шашкой лозы, огневой подготовке. Участники выступят с «Визитной карточкой команды», поиграют в интеллектуальную игру «Исторический квест», споют в конкурсе казачьей песни «У походного костра». В рамках военно-спортивной игры состоятся соревнования по шахматам и мини-футболу.

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи проводится в форме конкурсных испытаний: спортивное ориентирование, гиревой спорт, перетягивание каната, пулевая стрельба из пневматического оружия, легкая атлетика (метание макета гранаты, эстафета), строевая подготовка, верховая езда. Участники представят показательное выступление команды, посвященное культуре и традициям российского казачества, а также будут участвовать в интеллектуальном турнире.

Победители будут награждены кубками, дипломами и ценными подарками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сальске Ростовской области состоялись состязания, в которых приняли участие более 100 молодых казаков Всевеликого войска Донского. Ребята из шести казачьих округов под девизом «Воинской славы предков — будем достойны!» прошли испытания, часть из них сдала экзамен на право ношения «пластунского берета».