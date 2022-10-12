Вашингтон, 12 октября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Уверенность в своей победе над экс-президентом США Дональдом Трампом выразил действующий американский лидер Джозеф Байден, в случае если оба политика примут участие в выборах в 2024 году. Такое заявление сделал глава Белого дома 11 октября в своём интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я верю, что смогу снова победить Трампа», — отметил Байден.

При этом президент США не стал однозначно утверждать, будет ли он принимать участие в качестве кандидата в выборах главы государства, которые состоятся уже через два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как свидетельствуют данные опроса, более половины сторонников Демократической партии США не приветствуют возможную попытку президента США Байдена переизбраться на выборах в 2024 году.