Токио, , 05:42 — REGNUM В западной японской префектуре Эхимэ 12 октября прошли учения на случай возникновения аварийной ситуации на местной АЭС «Иката», в которых приняли участие около 20 тыс. человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

На учениях моделировалась ситуация возникновения на АЭС нештатной ситуации из-за мощного землетрясения. Задействованные в них службы отработали обмен информацией и эвакуацию жителей прилегающих к атомной станции районов. В учениях принимали участие представители правительства Японии. Проведением учений руководил губернатор Эхимэ Токихиро Накамура.

Токихиро Накамура «В случае аварии к эвакуации местных жителей будут привлечены Силы самообороны Японии, руководство других префектур и члены правительства. Для этой цели будут задействованы все силы».

Напомним, произошедшая в марте 2011 года авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла после вызванного землетрясением удара цунами, который вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированный на 2028 год запуск строящейся атомной электростанции «Ома», расположенной в северо-восточной префектуре Аомори, будет перенесён на более поздний срок из-за задержки в реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности.

Читайте также: Микронезия в ООН осудила решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии вновь отложили сроки запуска АЭС «Ома»