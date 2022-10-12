Тегеран, , 05:35 — REGNUM Иран никому не позволит посягать на национальную безопасность Исламской Республики, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с французской коллегой Катрин Колонной. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана в Telegram.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удивительно, что борьба с беспорядками в Европе считается приемлемой практикой, а в Иране то же самое считается репрессиями», — добавил министр.

Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран никому не позволит подрывать национальную безопасность республики. Он отметил, конституция страны разрешает мирный протест для жителей, однако это не имеет ничего общего с массовыми беспорядками страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи обвинил Запад в двойных стандартах. По его словам, западные страны легко переходят красные линии везде, где этого требуют его интересы. Об этом, отметил аятолла, свидетельствуют санкции и давление на Россию.