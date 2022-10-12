Каракас, 12 октября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Не менее 43 человек стали жертвами наводнений и оползней на севере Венесуэлы, причиной которых стали проливные дожди, заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес 11 октября в эфире телеканала VTV.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп (фрагмент).1864

Она отметила, что поисково-спасательные операции не прекращаются. Ранее глава республики Николас Мадуро сообщил о 39 погибших и 56 пропавших без вести из-за удара природной стихии по штату Арагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Венесуэле был объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате наводнений и оползней в стране. Благотворительная организация «Каритас» объявила, что стихия разрушила около 800 жилых домов.